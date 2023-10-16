РФПИ совместно с китайскими партнерами инвестирует в завод в Красноярском крае

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Предприятие будет оснащено самым современным оборудованием.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих китайских холдингов, инвестирующих в сельскохозяйственные проекты, объявляют о совместных инвестициях в размере более шести миллиардов рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. Соответствующее соглашение подписали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор китайского агрохолдинга Жэнь Цзяньчао. Оно состоялось в преддверии визита президента России Владимира Путина в Пекин, где будет проходить Третий международный форум «Один пояс, один путь».

«РФПИ активно развивает портфель инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, значимой частью которого станет соглашение с партнерами из Китая по переработке сельскохозяйственных культур. Совместные инвестиции будут направлены на строительство предприятия, которое станет первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, оснащенным с применением передовых технологий и оборудования, что позволит значимо нарастить поставки сельскохозяйственной продукции на рынки Азии», — заметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что продукция предприятия будет обладать высоким экспортным потенциалом с учетом растущего мирового спроса на продукты питания, сырье и компоненты для их производства. Запуск предприятия позволит также развивать смежные сферы, прежде всего, сельскохозяйственную логистику, и заложит основу для дальнейших совместных инвестиций по другим проектам. Ожидается, что завод будет построен и запущен к 2026 году.

Во время визита в Китай РФПИ объявил о новых соглашениях: строительстве крупного завода по переработке сельхозпродукции на Дальнем Востоке и создании фонда объемом более 100 миллиардов рублей для инвестиций в авиационную промышленность. Эти и другие проекты станут основой для новых совместных инвестиций России и Китая в будущем.