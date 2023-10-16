Восемь к одному: Путин раскрыл правду о потерях ВСУ в контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Попытки пустить пыль в глаза и набить себе цену на международной арене со стороны неонацистов терпят крах.

Все попытки Украины добиться хоть каких-то результатов в контрнаступлении потерпели грандиозный провал. ВСУ понесли огромные потери, которые стараются не озвучивать в публичном поле. С соответствующим заявлением в интервью Центральному телевидению Китая выступил президент страны Владимир Путин.

Накануне делового визита в КНР, политический лидер дал интервью журналистам, в котором оценил результаты контрнаступления ВСУ. Если еще недавно Киев публично объявлял, что будет добиваться поражения России, то теперь армии Зеленского придется предпринимать срочные меры, потому что ситуация уже давно вышла из-под контроля Украины.

«Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — отметил Путин. Текст интервью размещен на официальном сайте Кремля.

Таким образом, глава государства официально подтвердил ранее произнесенные им же слова о том, что тактика Украины провалилась полностью. На фоне уже имеющихся проблем с возможными поставками оружия из США и ряда стран Европы положение ВСУ выглядит крайне плачевным.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия планирует продолжать спецоперацию, даже несмотря на попытки ВСУ атаковать Москву.