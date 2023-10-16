«Шовинистический национализм»: Захарова в пух и прах разнесла депортацию россиян из Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Введение очередного закона, уже названного русофобским, рискует обернуться новым скандалом в мировом правовом поле.

С 1 сентября в Латвии начнет действовать новый закон, согласно которому обладатели российских паспортов должны будут сдавать соответствующие экзамены на знание языка. Тем, кто не пройдет минимальный порог, уже «пообещали» скорую депортацию.

В результате, около 20 тысяч русских граждан (многие из них живут там еще со времен СССР) вынуждены будут вернуться на родину. На фоне уже имеющихся проблем (отсутствие выплат по старости, невозможность попасть к врачу и отмена всех льгот) это нововведение станет финальным в списке русофобских решений.

На фоне первых сообщений о том, что некоторые россияне уже получили предписание о выезде из страны, отреагировать на ситуацию поспешила официальный представитель МИД Мария Захарова. В беседе с KP.RU дипломат назвала новую политику Латвии «агрессивным шовинистическим национализмом», попутно отметив, что власти прибалтов не в первые раз прибегают к манипуляциям ради достижения нужного им результата.

«К сожалению, Латвия сегодня продолжает проводить бескомпромиссно русофобскую политику, в очередной раз демонстрируя свой агрессивный шовинистический национализм, возведенный в ранг государственной идеологии», — сообщила она.

По словам Захаровой, непрекращающаяся война со всем русским и противостояние русскоязычным жителям страны лишь указывает на полное бессилие Риги в попытках построить демократическое общество. В правительстве РФ уже пообещали взять ситуацию на особый контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия готовится закрыть два КПП на границе с РФ.