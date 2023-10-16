Пассажиры рейса Владивосток-Чита через двое суток прибыли к месту назначения

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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По очереди сломались сразу два суперджета.

Участниками самого продолжительного путешествия оказались пассажиры рейса Владивосток-Чита. Вместо двух часов их полет растянулся на двое суток.

Суперджет авиакомпании «Якутия», выполнявший совмещенный рейс с «Авророй», вылетел в субботу в 09:30 по местному времени, но вскоре вернулся обратно во Владивосток из-за неисправности левого двигателя. В СК начали проверку, а пассажирам сообщили, что их доставит в Читу резервный борт.

Так и произошло, вот только спустя сутки и снова не с первой попытки — во время взлета возникли проблемы и у второго суперджета! По словам пассажиров, самолет заглох, а пилоты объявили что системе нужна перезагрузка. Тем не менее борт взлетел, однако сумел добраться лишь до Хабаровска, где совершил вынужденную посадку.

«Мы сели по техническими причинам опять в Хабаровске. Нас разместили в гостинице все нормально, но только такси пришлось оплачивать самим. Надеюсь все это возместят», — поделился эмоциями один из пассажиров Александр.

В Чите борт ожидали 15 октября — в 16:43 по местному времени. Теперь же самолет рейсом Владивосток-Хабаровск-Чита ждут в столице Забайкальского края в 7:10 утра 16 октября. На время ожидания вылета пассажиров разместили в гостинице.

По последним данным, пассажиры злополучного рейса прибыли в Читу около двух часов ночи по московскому времени.