Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

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Под обстрел попали опорные пункты 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Российские артиллеристы из Южной группировки войск уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки на Северо-Донецком направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщают в нашем Минобороны.

На этих кадрах видно несколько точных попаданий по опорным пунктам ВСУ, а также местам размещения личного состава. Все цели были поражены. Корректировку огня и контроль точности осуществляли операторы БПЛА.