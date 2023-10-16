Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Есть предположение, что они маскировались под гражданских.

Тайник с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Луганской народной республике (ЛНР). Богатый арсенал принадлежал украинским националистам.

При отступлении из Северо-Донецка они закопали в лесу противотанковые мины, гранатометы и ящики с патронами. Судя по всему, во время бегства боевики маскировались под гражданских. Это подтверждает и найденная в тайнике форма украинских спецслужб.