Закат эпохи Качиньского: Туск сделал яркое заявление после победы оппозиции

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Лидер крупнейшей польской оппозиционной «Гражданской коалиции» подчеркнул, что в стране, наконец, завершились плохие времена.

Эпоха власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» завершилась после восьми лет правления. Такое громкое заявление сделал возглавляющий крупнейшую в Польше оппозиционную «Гражданскую коалицию» Дональд Туск.

«Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти», — цитирует ТАСС первое заявление политика после оглашения предварительных результатов.

Туск подчеркнул, что таким образом в стране победили демократия и свобода.

В свою очередь Качинский позднее признал слабый результат своей партии на выборах, заявив, что не известно, получится ли превратить успех в новый срок его партии. На основе предварительных результатов его «Право и справедливость» набрала 36,8% голосов, однако этого недостаточно, чтобы сформировать большинство в парламенте. А вот оппозиционная «Гражданская оппозиция» набирает на 48 мандатов больше.