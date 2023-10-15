Аниматроник из фильма ужасов про оживших кукол чуть не убил съемочную группу

Фото: Кадр из трейлера фильма «Пять ночей с Фредди», реж. Эмма Тамми, 2023 г.

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Съемки хоррора о смертоносных куклах чуть не закончились реальной трагедией.

Жуткая история произошла во время съемок фильма ужасов Five Nights at Freddy’s (Пять ночей с Фредди). Одна из кукол-аниматроников, которые по сюжету фильма оживают и убивают людей, действительно чуть не погубила съемочную группу во время работы над картиной. Об инциденте рассказала режиссер фильма Эмма Тамми в интервью изданию IGN.

Причиной ЧП на съемочной площадке стало то, что ради дани уважения 90-м годам, когда и происходит действие фильма, и для натуралистичности в ряде сцен использовались настоящие аниматроники. Один из них из-за длительной работы начал нагреваться и самопроизвольно загорелся. Все это происходило в павильоне, поэтому над съемочной группой нависла реальная угроза жизни. Хорошо, что загоревшуюся куклу-убийцу удалось вовремя потушить и никто не пострадал.

Five Nights at Freddy's — экранизация одноименной серии игр, которая повествует о заброшенной закусочной с аниматронными куклами, которую вынужден в одиночестве сторожить главный герой, за которого и предстоит играть. Несмотря на простое управление, игра изобилует пасхалками и скрытыми деталями, которые и отвечают за передачу сюжета. Из-за размытых формулировок и образов игрокам приходится по крупицам собирать фрагменты истории, как детали паззла, что и привлекло интерес аудитории по всему миру.

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