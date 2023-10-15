Война в секторе Газа затронула другие страны, дрон США у границ РФ: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru

Сирия и Ливан оказались втянуты в конфронтацию.

Сегодня, 15 октября, конфликт между Израилем и Палестиной набирает обороты. Все больше стран региона оказываются втянуты в войну. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Фото: Reuters / RANEEN SAWAFTA Израиль нанес удары по Сирии и Ливану в ответ на действия этих стран. Иран пригрозил Израилю вмешательством. Китай и Египет считают действия Израиля превышением самообороны. Фото: www.globallookpress.com / Samir Bol По меньшей мере восемь украинских наемников убиты в результате перестрелки с военными в Судане. Конфликт разгорелся из-за спора о секторе Газа. Инцидент доказывает наличие украинского личного состава в Судане. Фото: Reuters / AZERBAIJAN PRESIDENTIAL PRESS SE Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. По словам Алиева, необходимо создать «политическую среду и ситуацию» на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана. Фото: www.globallookpress.com / US Air Force Беспилотник ВВС США приблизился к границе России в Черном море. Над акваторией был поднят российский истребитель Су-27, стоящий на вооружении дежурных сил противовоздушной обороны. БПЛА развернулся от границы РФ. Экипаж истребителя не допустил опасного сближения с дроном США. Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko Украинское контрнаступление окончательно провалилось, заявил президент России Владимир Путин. Несмотря на очевидную несостоятельность наступательных действий украинской стороны, Киев продолжает готовить наступательные действия на некоторых направлениях, но российские войска о них осведомлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли зарезанными в их доме.