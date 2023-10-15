Глава СК поручил проверить факты нападений иностранцев в Петербурге

Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Группа иностранцев-хулиганов избивает прохожих в Северной столице и публикует кадры своих «подвигов» в сети.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты нападений уроженцев Азербайджана на жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого СМИ опубликовали информацию о появлении в Петербурге группы иностранных мигрантов, которые из хулиганских побуждений избивают и оскорбляют прохожих, снимают свои действия на видео и выкладывают кадры в сеть. Нападения происходят в основном возле станций метро и в торговых центрах Северной столицы.

Как сообщает портал «МВД МЕДИА», опубликованными кадрами ранее заинтересовалась полиция. Ее сотрудники приняли меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписях с противоправными действиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге фельдшер после употребления галлюциногенных грибов нанес восьмилетнему сыну десять ножевых ранений.