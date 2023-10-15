Игра в большинстве: британские футболисты устроили оргию в отеле Лондона

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Девушек на закрытом мероприятии было столько, что некоторые дожидались своей очереди в гараже.

Один из футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) организовал закрытую секс-вечеринку в элитном лондонском отеле, чтобы отпраздновать свой день рождения в мае 2022 года. Об этом пишет издание The Sun.

Журналистам удалось пообщаться с одной из побывавших на вечеринке девушек. Она назвала происходящее в стенах отеля «безумием».

По словам гостьи, при входе на мероприятие всех досконально досматривали. Все устройства и личные гаджеты проносить запрещалось, а также с каждой посетительницы взяли расписку о неразглашении. Телефонами пользовались лишь хозяева вечеринки — футболисты. Им вообще было дозволено многое.

«Они сняли несколько больших комнат, организаторы водили туда девушек одну за одной. Там было несколько игроков АПЛ в постелях с девушками», — вспоминает собеседница.

Отмечается, что девушек на вечеринке было столько, что некоторым приходилось выжидать своего «звездного часа» в гараже. Многие были в состоянии алкогольного опьянения — организаторы позаботились об этом, установив бесплатный бар с напитками.

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