Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе с мужем: «Мне плевать»
Лера Кудрявцева заявила о безразличии к слухам о разводе с Игорем Макаровым
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сплетники в сети регулярно «разводят» 52-летнюю телеведущую с ее молодым супругом-спортсменом.
Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью KP.RU заявила, что ей безразличны слухи о ее разводе с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым.
«Я уже давным-давно никак к этому не отношусь. Я не тот человек, на которого действует общественное мнение. Мне реально плевать, что обо мне говорят, что думают. Я считаю, пусть каждый следит за своей жизнью, у каждого своих „тараканов“ хватает», — сказала Кудрявцева.
В сети регулярно обсуждают брак телеведущей и хоккеиста, считая его неравным, поскольку спортсмен на 16 лет моложе супруги. По мнению сплетников, это достаточное основание для того, чтобы 36-летний Макаров в скором времени бросил 52-летнюю Кудрявцеву ради какой-нибудь молоденькой пассии.
Сама телезвезда призналась, что тоже оценивает свой брак как неравный в плане возраста, при этом молодого супруга она в шутку назвала «занудным пенсионером», а себя — «вполне себе девочкой-припевочкой».
Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Лера Кудрявцева периодически хочет «убить» своего мужа Игоря Макарова.