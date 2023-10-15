Доктор Мясников посоветовал ежедневно есть орехи для сохранения здоровья мозга

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Знаменитый теледоктор заявил, что орехи предотвращают развитие атеросклероза.

Орехи содержат рекордное среди продуктов количество биологически активных полезных веществ, а находящийся в них растительный белок просто необходим для работы мозга. Об этом заявил доктор Александр Мясников в эфире федерального телеканала.

Эксперт отметил, что орехи — источник огромного количества белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов, микроэлементов, поэтому каждому человеку необходимо включить их в ежедневный рацион. Мясников посоветовал съедать по 50-60 граммов не жареных и не соленых орехов каждый день. При этом их можно истолочь и посыпать ими любую пищу.

По словам доктора, содержащиеся в орехах растительные жиры снижают уровень холестерина так же, как десять миллиграммов аторвастатина, и предотвращают развитие атеросклероза.

Благодаря своим полезным свойствам орехи входят в число продуктов, показанных для лечения и предотвращения деменции, подчеркнул Мясников. Особенно полезен для работы мозга грецкий орех. А сердечные болезни лучше всего предотвращает миндаль.

Кроме того, миндаль помогает в борьбе с лишним весом. Об этом 5-tv.ru рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, несмотря на очень высокую калорийность, миндаль забирает на себя излишки жиров и сахаров, и создает чувство насыщения. А магний и другие элементы в орехах успокаивают нервную систему и улучшает работоспособность.