«Будет главным гостем»: Песков о предстоящем визите Путина в Китай

Песков: Путину удастся пообщаться с Си Цзиньпином с глазу на глаз в Китае

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Форум «Один пояс — один путь» соберет много важных гостей, однако лидеры РФ и КНР найдут время для личной беседы.

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин в рамках предстоящей поездки к Китай сможет пообщаться с «глазу на глаз» с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В гостях у председателя Си будет очень много гостей, хотя президент Путин будет главным гостем», — прокомментировал Песков в эфире федерального канала.

Пресс-секретарь президента РФ отменил, что не сомневается, что личная встреча лидеров непременно состоится, и они смогут провести доверительный диалог в узком формате. Предположительно, Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двустороннего характера, а также актуальные вопросы мировой повестки.

Песков отменил, что российско-китайские отношения играют важную роль в международных делах, потому что они объединяют множество интеграционных процессов, которые, в свою очередь, становятся все более привлекательными для мирового сообщества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на рекомендации США готовиться к войне с РФ и Китаем.