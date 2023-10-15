Ученые нашли еще один способ остановить старение человека

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Как хроническое воспаление в организме запускает процессы раннего старения клеток и почему важно следить за состоянием своего тела?

Ученые из шотландского Университета Глазго и американской клиники Мейо обнаружили еще один действенный способ остановить старение организма. Недавно открытый новый механизм увядания позволяет исследователям с уверенностью утверждать, что теперь количество «молодых стариков» сократится в разы.

Как утверждает научный журнал Nature со ссылкой на детали исследования, частые проявления хронических воспалений в организме запускают процесс деления клеток, что значительно сокращает длительность жизни. Специальные клетки, названные митохондриями, которые отвечают за преобразование питательных веществ в энергию, с годами теряют свою целостность. Недостаток ключевых элементов в организме приводит к воспалению, а это, в свою очередь, провоцирует процесс старения.

Уже сейчас ученые планируют использовать полученные знания во благо человечества: новые данные будут использованы для создания лекарств, предотвращающих старение организма и возникновение онкологии. В случае, если аналитики найдут способ воздействовать на источник хронических воспалений, длительность жизни по всему миру увеличится, как минимум, на несколько лет.

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