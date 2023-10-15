«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Десять лет назад Киев попросил у ЕС средства на развитие, однако ему отказали. Сейчас же альянс не жалеет ничего, лишь бы страны не стало.

Западу не жалко никаких средств на уничтожение Украины. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны, занимавший должность в период с 2010 по 2014 год, Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По словам украинского политика, десять лет назад, в 2013 году, Киев произвел подсчеты. 160 миллиардов долларов — столько было необходимо стране для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику для последующей интеграции в Евросоюз. Тогда Украина обратилась за помощью к ЕС, однако там отказали, не стали занимать на развитие и созидание, предложив всего миллиард.

«Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Те же $160 миллиардов Запад потратил не на развитие Украины, а на ее разрушение», — прокомментировал Азаров.

По словам экс-премьера только за минувший год США влили в конфликт 101 миллиард долларов, еще 60 миллиардов добавили страны Европы. И самое ужасное, считает Азаров, западные партнеры «умерщвляют» страну «под аплодисменты» самих же украинцев.

Азаров недоумевает — почему же население Незалежной не осознает, что происходит. Неужели они не понимают, что не только украинские мужчины, но и женщины вскоре начнут погибать в зоне конфликта только из-за интересов Запада, задается он риторическим вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.