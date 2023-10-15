Будут греться по-другому: Украина возьмет в аренду ПВО на отопительный период

Украина возьмет в аренду ПВО у других стран на отопительный период

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Города Незалежной столкнутся с большими трудностями зимой. Но, видимо, Киев придумал идею для согревания с помощью систем противовоздушной обороны.

Киевский режим, видимо, стал понимать, что зиму пережить им будет очень трудно. Поэтому они решили арендовать системы ПВО у других стран. Удивительно, но противоракетные установки им нужны именно на отопительный период. Об этом заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

Военный подчеркнул, что практика с арендой уже использовалась ранее. Удивительно, но Игнат понимает, что просто так системы ПВО им никто не даст, даже несмотря на оточенные попрошайнические способности президента страны Владимира Зеленского.

Советник окончательно всех удивил, когда признал, что в мире нет нужного количества ПВО для Украины и поэтому они готовы довольствоваться тем, что есть. Но все-таки почти сразу он заявил, что им нужно больше противовоздушных установок.

«Нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак», — сказал Игнат.

По все видимости, отопительный период советник вспомнил не просто так. Ведь эксперты предсказывали украинцам тяжелую зиму. Возможно, даже придется покинуть большие города. Но, как вариант, у Игната могла зародится идея по отоплению всей Украины с помощью арендованных систем ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму.