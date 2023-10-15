Яблоко от яблони: сын Кости Цзю впервые защитил чемпионский титул

Фото: DAVE HUNT / ТАСС

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Наследник боксера уверено продолжает свою карьеру. Как именно спортсмен одержал победу?

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим впервые защитил свой чемпионский титул WBO (Всемирная боксерская организация). На ринге он представляет Австралию. И в этом бою Цзю-младший встретился со спортсменом из США Брайаном Мендосом и одержал вверх.

Боксерский поединок проходил в первом среднем весе. Тим Цзю не просто защитил свой титул, но и отобрал звание временного чемпиона у противника.

Бой состоялся в австралийском Бродбиче и продлился 12 раундов. Абсолютно все судьи отдали свои голоса наследнику легендарного боксера. Таким образом Тим Цзю выиграл единогласным решением.

Сейчас боксеру 28 лет. За его плечами 24 профессиональных поединка. И во всех он одержал победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим продолжил дело отца и завоевал чемпионский титул.