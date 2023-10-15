В МИД РФ указали на растущие риски ядерного конфликта на Корейском полуострове

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Зачем США наращивает военную активность в регионе?

Последнее время обострились риски начала ядерного конфликта на Корейском полуострове. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По его словам, риски применения оружия массового поражения растут на фоне активизации военной силы США в регионе. Американская сторона стягивает к полуострову средства стратегического потенциала.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом „ядерном конфликте“ ярко иллюстрирует резко возросшие риски», — прокомментировал Бурмистров.

Посол говорил о словах главы Минобороны КНДР Кан Сун Нама, который в конце лета обратил внимание на ситуацию. Он отметил, что сейчас вопрос стоит не в том, случится ли ядерная война в регионе, а в том, кто ее решит начать, и когда это случится.

Бурмистров подчеркнул, что Южная Корея уже работает с Штатами над созданием консультативной группы по ядерным вопросам. В частности они обсуждают «ядерный зонтик», при столкновении с Северной Кореей.

Российский посол в заключение добавил, что переговоры по данному вопросу зашли в тупик, и перспективы выхода из него пока нет. В этой связи КНДР вынуждена реагировать и усиливать собственный ядерный потенциал.

Российская сторона неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал два условия применения ядерного оружия.