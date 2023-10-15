Пока Шольц кусает локти: экс-канцлер ФРГ раскрыл секрет дружбы с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Jens Schicke via www.imago-image

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Современный политический вектор Германии вызывает у бывшего чиновника только недоумение.

Почти год назад президент Турции Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц «изменил свое отношение к России» и понимает необходимость «найти общий язык». С того момента много воды утекло, но немецкий представитель своего тона в разговоре с Москвой так и не изменил. Только несколько последних мероприятий с участием политика наглядно доказали: провокации тешат самолюбие Шольца, в то время как избиратели мириться с выходками политика больше не готовы.

Не в восторге от выбранного Шольцем курса оказался и экс-канцлер ФРГ Герхарт Шредер. В интервью для Süddeutschen Zeitung бывший чиновник сознался, что с особым благоговением вспоминает времена, когда Германия выступала в тесном сотрудничестве с Россией и Путиным. Доверительные отношения Шредера с президентом РФ позволяли двум государствам развиваться, продвигая на мировой арене собственные интересы.

«Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы. Но они никогда не должны заменять собой представительство интересов соответствующей страны», — подчеркнул Шредер.

На фоне имеющихся взглядов на ситуацию в стране и мире Шредер попал в неофициальный черный список. В откровенном разговоре политик сознался, что ничуть не жалеет ни об одном своем решении, некоторые из которых, впрочем, привели к печальным последствиям, будь то ссора и бойкот со стороны Шольца.

В довершение Шредер в пух и прах раскритиковал внешнюю политику Германии. В частности, он отметил, что высказывания министра иностранных дел Анналены Бербок, которая назвала главу китайского государства Си Цзиньпина диктатором, уничтожают шансы немецкой экономики в Китае.

Ранее 5-tv.ru писали, за что Бербок и Шольца освистали в Баварии.