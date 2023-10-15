«Ходит где-то рядом»: SHAMAN рассказал, думает ли он о смерти

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкальный исполнитель поделился мрачными мыслями. Что с ним происходит?

Автор и музыкальный исполнитель SHAMAN рассказал, что практически каждый день думает о смерти. Этим шокирующим заявлением он поделился в интервью в беседе с Лилией Абрамовой.

«Смерть на самом деле всегда ходит рядом с нами. Некоторые скажут, что это очень депрессивные мысли, нужно гнать это от себя, не думать об этом. Мне так не кажется. Каждый человек, который появляется на свет с утробы матери, он выходит сюда, чтобы познать этот мир. А каждый человек, который умирает, уходит, чтобы познать вечность», — пофилософствовал SHAMAN.

Исполнитель заявил, что человеческие души бессмертны и будут жить вечно. А смерть — это только начало.

«Я всегда об этом знаю, что смерть ходит где-то рядом», — сказал музыкант.

SHAMAN отметил, что живя с такой философией, у него нет страха. Возможно, это сказывается и на его творчестве. Задумываясь о смерти, артист понимает, что его цель — дарить людям счастье и радость. Он отметил, если человек открыт, то ему и море по колене. Его буквально невозможно остановить.

SHAMAN уже не впервые поднимает подобную тему. Ранее он рассказывал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко, что любовь и смерть — это главная философская мысль его жизни. А битвы света и тьмы происходят каждый миг и перед человеком стоит два выбора: либо да, либо нет. И каждое решение приводит к какому-то итогу. О том, почему SHAMAN вдохновляет в этой жизни смерть и любовь, — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.