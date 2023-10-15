Российская альпинистка сорвалась при восхождении на Даулагири в Непале: что известно о трагедии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Seitz; Reuters; 5-tv.ru

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Девушка поднималась на высоту 8167 метров в составе экскурсионной группы. Что произошло?

Альпинистка Надежда Оленева скончалась в результате падения в расщелину при восхождении на гору Даулагири в Непале. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил глава комиссии по ледолазанию Международной Федерации альпинизма и скалолазания Павел Шабалин.

«Констатировали, что смерть. Она погибла, тело найдено. С вертолета был с утра облет, с непальским вертолетом. Сейчас прорабатываются варианты спуска вниз», — прокомментировал он.

По словам Шабалина, тело лежит на склоне. Обсуждается вариант спуска на веревке с вертолета, чтобы подцепить тело.

Примечательно, что посольство РФ в Непале пока гибель Олевой не подтвердило. В диппредставительстве уверяют, что поиски сорвавшейся девушки продолжаются. Пресс-секретарь посольства РФ Александр Ивашев опровергает смерть альпинистки.

Девушка поднималась на высоту 8167 метров в составе экскурсионной группы. Товарищи заметили ее исчезновение лишь добравшись до лагеря, на высоте 6680 метров. Члены похода рассказывали, что ринулись на поиски, даже обнаружили ее палки и следы скольжения, однако через 200 метров склон закончился.

Участники группы приняли решение вернуться в лагерь и не теряли надежду, что Оленевой удалось выжить. Они отмечали, что у девушки при себе были спальный мешок и лекарства.

Ранее СМИ писали, что тело альпинистки видели с вертолета во время поисково-спасательной операции. При этом российский посол подчеркнул, что тело в расщелине действительно было обнаружено, однако подтвердить, что оно принадлежит именно Надежде пока не представляется возможным.

В Федерации альпинизма России изданию «Спорт-Экспресс» также прокомментировали ситуацию с альпинисткой.

«Гарантировать, жива она или нет, никто не может. Но мы не можем к ней спуститься, как это крутой склон. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз. Второй облет вертолет сделать не может, потому что начинает портиться погода. Сегодня будет принято решение, как мы будем транспортировать Оленеву из расщелины», — рассказали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что альпинистка Анна Гуту не сумела спастись от настигшей ее лавины.