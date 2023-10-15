Путин: украинское контрнаступление полностью провалилось

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Российский президент проинформировал общественность о ситуации в зоне СВО.

Украинское контрнаступление окончательно провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту федерального канала Павлу Зарубину.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — отметил Путин.

Несмотря на очевидную несостоятельность наступательных действий украинской стороны, Киев продолжает готовить наступательные действия на некоторых направлениях, но российские войска о них осведомлены и готовы соответствующим образом отреагировать.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неудачи на поле боя подорвали моральный дух украинских войск.