Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Участник музыкальных шоу и конкурсов вдохновился достойным примером SHAMAN и других звездных коллег.

Все больше российских артистов приобщается к важной миссии по поддержанию боевого духа у российских солдат. По стопам Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, уже успели пойти комики, актеры и даже стендаперы. Одним из тех, кто наравне с остальными приобщился к ценности культурного обогащения солдат, стал музыкант Руслан Алехно.

На концерте в поддержку участников СВО в филиале госпиталя имени Бурденко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Алехно объяснил, в чем видит важность частых выступлений перед российскими военными и почему никогда не отказывает, когда ему поступают такие предложения. По словам вокалиста, стоит лишь ему выйти на сцену и увидеть глаза слушателей, как он тут же испытывает волнение и трепет. Понимание, через какие трудности прошли его сегодняшние зрители, дает ему ощущение того, что все, что делает Алехно — не зря.

«Когда ко мне обращаются, я всегда соглашаюсь. Но я не сторонник того, чтобы об этом говорить. Для меня эти люди, военные — герои. Эти парни сражаются за будущее наших детей. Они видели смерть. И только поэтому каждый выход на сцену, просто присутствие рядом — это волнение, трепет и честь», — объяснил он.

Во времена Великой Отечественной войны артисты специально создавали концертные бригады, которые поддерживали дух бойцов Советской армии. Кобзон и Русланова сформировали традицию, которую сегодня, считает Алехно, должны перенять более юные коллеги.

«Поднятие боевого духа бойцов, героев — это очень важная составляющая для каждого артиста. Причем необязательно, будут ли это патриотические песни или легкие, воздушные. Каждая песня, на мой взгляд, вне зависимости от того, о чем она, несет в себе яркие, положительные эмоции. Но я думаю, что на таких концертах должны быть песни разных жанров, главное — чтобы они стимулировали боевой дух, давали сил», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения от фашистов.