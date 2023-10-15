Фото: Река Александр / ТАСС

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Россия успешно наступает на позиции террористов в Авдеевке. Что будет с боевиками?

На Западе вновь переживают за ВСУ. Оно и понятно, ведь российские военные начали наступления на позиции боевиков киевского режима в Авдеевке. Издание Economist отметило, что у ВС РФ есть все шансы взять террористов ВСУ в кольцо.

«Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в „котел“ украинцев», — подчеркнуло издание.

В статье отметили, что после неудачного контрнаступления ВСУ, инициатива целиком перешла к России. Также авторы материал заметили, что украинские силы в Авдеевке уже окружили с трех сторон.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ оказались загнаны в «мясорубку».