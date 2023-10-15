Как воспитать щенка: пять лайфхаков от кинологов

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Обучение собаки может быть делом непростым. Но специалисты рассказали, как вырастить верного друга.

Когда человек впервые заводит щенка, то он может быть не готов к последствиям. Вполне стоит ожидать лужи по всей квартире, испорченную обувь, непрекращающиеся лай и плохое поведение. Но всех этих проблем можно избежать. Российская кинологическая федерация рассказала 5-tv.ru о пяти лайфхаках, которые помогут в воспитании щенка.

Президент организации подчеркнул, что только от хозяина зависит, как будет проходить совместная жизнь с собакой. Именно поэтому нужно заниматься воспитанием питомца с самого детства.

«Важно понимать, что ваша цель — это не вырастить отличника, который будет знать множество команд и приносить вам тапки, главная задача состоит в том, чтобы сделать вашу жизнь максимально комфортной для всех: для собаки, хозяина, окружающих», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Установить правила

Первым делом нужно объяснить щенку правила жизни. Нужно обозначить границы дозволенного сразу и ни в коем случае не менять их в будущем. Так питомец быстро поймет, что он может делать, а где его права ограничены.

Поощряйте за любые успехи

Не стесняйтесь хвалить собаку за любые мелочи. Например, если питомец сходил по своим делам в нужное место, то это повод для поощрения. И не ждите, что собака сразу начнет выполнять сложные команды. Но необходимая похвала станет источником успеха для будущих побед питомца.

Дом в пеленках

Приучить собаку к туалету очень трудно. В этом деле необходимо запастись терпением. Застелите дом пеленками, а все ковры и другие мягкие покрытия лучше убрать с пола. Иначе собака может их принять за естественное место для туалетных процедур.

Постепенно количество пеленок можно сокращать и собака научится ходить по делам в нужное место.

Не забывайте, что это собака

Не стоит забывать, что щенки очень любознательные. Они хотят изучать мир, людей вокруг и других животных. Таким образом, питомец проходит этап социализации и расширяет свои границы. Не стоит его ограничивать в этом и тогда он вырастет в уверенного и жизнерадостного пса.

Важно понять, что щенок лает и воет не назло хозяину, а ради познания мира. Поэтому не нужно его за это ругать.

Нельзя ругать собаку

Если вы выстроите доверительные отношения с собакой и не будете кричать, а тем более бить питомца, то он вырастет послушным и уверенным. Щенку важна здоровая и безопасная привязанность. А если собаку ругать за все подряд, то любимец просто потеряет доверие к своему хозяину.

Выстроить уважительные отношения можно только с помощью поощрений, установки правил и постоянного контакта.

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