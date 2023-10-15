«Главное не испортить»: SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова
SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru
Музыкальный исполнитель исполнит хит покойной звезды «Ласкового мая». Насколько сильными будут изменения в звучании?
Автор и исполнитель SHAMAN выступит на концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. На нем артист перепоет хит умершей звезды «Ласкового мая» «Седая ночь». Об этом SHAMAN подробно рассказал сайту 5-tv.ru перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце.
Певец отметил, что исполнять такую легендарную песню — это большая ответственность.
«Песня „Седая ночь“ — это одна из знаковых песен в репертуаре, в карьере Шатунова. Это очень большая ответственность. Но главное не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, аранжировки. Но я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки внес. Потому что я уважительно отношусь к чужому материалу», — объяснил SHAMAN.
Патриот отметил, что он оставил песню в той же тональности, чтобы ничего не нарушить во время ее исполнения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN на главной сцене страны.