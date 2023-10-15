Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях
Виктория Алакоз 23 0
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Фото: © РИА Новости
О пресечении атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что в первом регионе уничтожено 18 вражеских беспилотников, во втором — два.
Всего за ночь было уничтожено 27 украинских беспилотников.
Киевский режим не оставляет попыток совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Однако наши ПВО их успешно пресекают.
Как сообщил ранее 5-tv.ru, 4 октября за ночь был уничтожен 31 украинский беспилотник.