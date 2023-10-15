Звезда «Твин Пикс» Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck

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Актриса сыграла в сотне с лишним фильмов, среди которых «Кэрри», «Бильярдист» и «Дети тишины», а также многочисленные сериалы.

Американская актриса Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщается в материале Hollywood Reporter со ссылкой на представителя звезды Марион Розенберг, в последнее время артистка была слаба, ее не стало утром 14 октября. В заявлении для Associated Press менеджер покойной сообщила, что легендарная артистка умерла от старости, и добавила — она была «превосходным талантом и замечательным человеком».

Лори трижды была номинирована на премию «Оскар» с фильмами «Бильярдист» (лучшая женская роль), «Кэрри» и «Дети тишины» (лучшая женская роль второго плана). Роль злодейки Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс» принесла ей премию «Золотой глобус».

В своих откровенных мемуарах «Учимся жить вслух» Пайпер Лори рассказала, что якобы потеряла девственность с будущим президентом США Рональдом Рейганом, когда он еще был актером, а еще находилась в интимных отношениях с Мелом Гибсоном, хотя была вдвое старше его. Актриса признавалась, что написала скандальную книгу, так как в ее жизни было много тайн, «и это было утомительно».

Примечательно, что роль Кэтрин Мартелл была не единственной для Лори в сериале «Твин Пикс». После предположительной гибели героини в пожаре в первом сезоне соавтор сериала Дэвид Линч попросил ее вернуться во втором. По сюжету выжившая Мартелл маскировалась под мужчину. Образ мистера Тоджамуры актриса выбрала сама с позволения режиссера. При этом никто из артистов и съемочной группы не знал, кто прячется под пиджаком, париком и усами.

«Актерский состав никогда бы не приблизился ко мне. Им сказали проявлять уважение к актеру, который приехал из Японии специально для шоу и работал только с Акирой Куросавой», — вспоминала Лори.

Розетта Джекобс, таково настоящее имя звезды, родилась в Детройте, Мичиган, 22 января 1932 года. Она приехала в Голливуд в 1949-м и быстро получила контракт с Universal-International. А еще новое имя, которое она ненавидела, и ряд главных ролей с Рональдом Рейганом, Роком Хадсоном, Тони Кертисом и другими. Лори дебютировала в 17 лет в «Луизе», сыграв дочь персонажа Рейгана. Кертис был не только партнером в кино, но и возлюбленным актрисы. На ее счету более 100 работ в полном метре и сериалах.

Лори вышла замуж за кинокритика Джозефа Моргенштерна, родила дочь Энн Грейс и переехала в фермерский дом в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Она надолго оставила кино и посвятила себя семье. Спустя годы режиссер Брайан Де Пальма уговорил ее сыграть мать героини Сисси Спейсек в филмье «Кэрри». Картина имела небывалый успех и утвердила Лори в желании вернуться в кино.

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