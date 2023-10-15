Бывший муж Алены Апиной ушел в монастырь: «Я приложила к этому руку»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певица с неохотой вспоминает первый брак, хотя и оставила себе звучную фамилию экс-супруга.

Певица Алена Апина рассказала о своем первом муже, который впоследствии посвятил свою жизнь не хождению по ток-шоу со скабрезными подробностями жизни со звездой, как ожидалось, а церкви. На шоу в одной из стриминговых платформ артистка рассказала, как сложилась судьба Валерия Апина. Хоть исполнительница и не любит говорить о неудачном браке, фамилию экс-супруга она менять не стала. В девичестве заслуженная артистка РФ была Левочкиной.

Замуж за Апина, он в то время был художником, певица вышла в 18 лет. После свадьбы влюбленные прожили вместе всего полгода. Валерий продолжил работу, преподавал, а потом полностью поменял уклад жизни. В 2021 году он окончил Саратовскую православную духовную семинарию. В том же году получил священный сан диакона от митрополита Саратовского и Вольского Игнатия. Еще через год стал иереем, сейчас служит клириком Архиерейского подворья — храма во имя преподобного Серафима Саровского в Саратове.

«В саратовском Музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход, все дела. Шучу, что я приложила к этому руку. Но не потому, что такая ужасная. Просто человеку каждый год задают один и тот же вопрос — откуда у него такая фамилия», — иронизирует артистка.

Бывший муж Алены Апиной ушел в монастырь. eparhia-saratov.ru

Апин, в свою очередь, делает успехи на новой стезе. В прошлом году он был награжден медалью священномученика Германа, епископа Вольского III степени, ему также вручили набедренник, камилавку, наперсный (иерейский) крест. Его бывшая супруга после развода вышла замуж за продюсера Александра Иратова. После знакомства с ним Апина решила покинуть группу «Комбинация» и работать сольно. У пары с помощью суррогатной матери родилась дочь Ксения, ее крестным отцом стал Борис Моисеев.

С Иратовым исполнительница развелась в 2016 году после 25 совместных лет. Как шутит звезда, в третий раз под венец не собирается — теперь она стала «взрослой теткой», и закончились «дядьки, которые испытывают в ее сторону волнения».

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