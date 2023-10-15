В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

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Разгоревшийся вокруг еврейского государства конфликт продолжает набирать обороты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в Авней-Эйтан и Альма, артиллерия армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — говорится в сообщении.

Прежде стало известно, что армия обороны Израиля готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.