В Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке

Фото, видео: REUTERS / Toby Melville; 5-tv.ru

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Лидеры стран не могут прийти к единому мнению по многим вопросам.

В то же время мы видим обратные процессы разобщения в таком сплоченном, казалось бы, Евросоюзе. Последний раз 27 стран были едины в прошлом году, когда вводили санкции против России, но сейчас ни один вопрос не обсуждается без раскола. И по горизонтали, между представителями разных стран, и по вертикали. Политические элиты говорят одно, а народ хочет другого. Руководство ЕС поддержало Израиль, но на улицах городов нет произраильских митингов, зато много пропалестинских. В Италии, Франции, Германии и отколовшейся с помощью Brexit Британии. Их что делают? Правильно, разгоняют.

И по поводу Украины нет единства, несмотря на окрики Еврокомиссии из Брюсселя, страны-соседи украинское зерно так и не пускают. Брать на содержание киевский режим не хотят. Показательная дискуссия на неделе прошла в Европарламенте — самой русофобской структуре ЕС. Так вот, депутаты накануне обсуждения нового кредита Киеву задались вопросом: «А оно нам точно надо? А точно ли все так, как нам рассказывает Киев и Вашингтон? А как мы забыли, что Украина — самая коррумпированная страна Европы? И даже сейчас украинская элита умудряется покупать виллы на Лазурном побережье? А сколько мы на самом деле готовы поддерживать Украину? И главное — ради чего?»

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«Нам нужно найти решение на долгую перспективу — какой будет система безопасности в Европе, чтобы и мы, и Россия, и Украина чувствовали себя в безопасности. Идея вступления Украины в НАТО мне не кажется блестящей — это означает лишь продолжение конфликта. Послушайте, во времена Меркель и Саркози, все понимали, что Украина не должна быть в НАТО, а потом все как-то поменялось! Но нам нужно думать на годы вперед», — сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Былого согласия нет там и по менее острым темам. На этой неделе Макрон и Шольц провели вместе два дня и одну ночь. Съели в Гамбурге ни один гамбургер, уж простите за каламбур, но ни о чем толком не договорились. Одно из главных противоречий между Францией и Германией — как дальше развивать энергетику Евросоюза.

Франция делает ставку на атомные станции, у них электричество поэтому стоит дешево. А Германия надеялась на российский газ, сейчас покупает втридорога СПГ. И хочет ввести единые тарифы по еврозоне на электричество. А тут еще палестинцы с Израилем повоевать решили.

Война на Ближнем Востоке — баррель вверх. Это аксиома. Для нас высокие цены на энергоносители — это, конечно, хорошо, но относительно. Из-за дорогой нефти наши производители переключились на внешний рынок, при этом дома цены на бензин и дизель выросли. Лишь ручное управление правительства и вмешательство президента начло исправлять ситуацию. Но ценники на заправках на уменьшение переписывают очень неохотно. А дальше сработала традиционная связка — цена барреля, курс доллара. И баррель подрос, и курс. Сто рублей за доллар нам не подходит, должен быть ниже курс. Об этом заявил президент, объясняя, почему он подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«Как у нас на родине говорят: „Голь на выдумку хитра“. Что бы там не придумывали — все равно у нас люди поумнее, они придумывают обходные пути и придумали. Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей — приумножилось. Ну вот все это, конечно, связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильные, нормальные, но регулирование точно придется как-то поправить», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цена на бензин в России стала снижаться.