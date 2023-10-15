Русский язык сблизит народы: итоги саммита СНГ в Бишкеке

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Какие важные документы были подписаны?

Западный мир рискует «разорваться» в погоне за несколькими целями. Мало противостояния в Донбассе? Мало Израиля? Они теперь организуют подрывную деятельность на территории Средней Азии. Для раскачивания ситуации на постсоветском пространстве используются самые разные технологии — от внешне-гуманитарных в виде всякого рода образовательных программ до методов, прямом скажем, антигуманных.

Как заявил директор ФСБ Николай Бортников на встрече с коллегами — главами спецслужб стран СНГ, в Афганистане, разорванном продолжительной гражданской войной и интервенцией, уже собрано порядка шести тысяч боевиков, которые представляют смертельную угрозу для стран Средней Азии.

«Приоритетной целью террористов является захват власти в странах центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. И включение их в так называемый всемирный халифат. Вновь подчеркну, что все это делается при активном участии американских и британских спецслужб», — сказал Бортников.

В разные годы подобные банды заходили и в Таджикистан, и в Киргизию, и в Узбекистан. Беспорядки в Казахстане тоже не обошлись без стороннего вмешательства. Для защиты региона созданы силы быстрого реагирования ОДКБ. Их «костяк» — российская сухопутная база под Душанбе и авиационная рядом с Бишкеком. Авиакрыло в Канте отметило на этой неделе 20-летие. Президенты двух стран отдельно поздравили военных. После событий в Карабахе вновь стали раздаваться вопросы: «А есть ли будущее у СНГ?»

Как показала последняя встреча лидеров стран содружества в Бишкеке — будущее есть. И политическое, и военное, и экономическое. Встреча в Бишкеке показала, что в ответ на внешнее давление страны СНГ, напротив, укрепляют взаимодействие. Они решили усилить одно из очевидных конкурентных преимуществ постсоветского пространства — русский язык. Как универсальное средство общения, как часть общей культуры. В Бишкеке подписали декларацию о создании Международной организации по русскому языку, с целью, как прописано в уставе, продвижения его внутри Содружества и за пределами СНГ.

Причем инициативу эту подал президент Казахстана Токаев еще в 2021 году. Штаб-квартирой новой Организации предложено сделать город Сочи. И подчеркивается, что к организации могут присоединиться другие государства, а также объединения стран. Не исключено, что инициативу поддержит одним из первых Китай, куда Владимир Путин летит на следующей неделе.