Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых украинских БПЛА

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о 12 сбитых в регионе украинских беспилотников.

Он отметил, что обломки вражеских дронов упали в городской черте и селе Зорино. Пострадавших нет.

Также Старовойт призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к этим обломкам.

«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки», — предупредил губернатор.

При обнаружении обломков следует позвонить по номеру 112.

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