Земля раздора: почему палестино-израильский конфликт вышел на новый виток

Фото, видео: REUTERS / Mohammed Salem; 5-tv.ru

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Из-за чего враждуют две стороны?

Пожалуй, нет на планете такого региона, где было столько войн и кровопролитий, как на Ближнем Востоке. Тысячи лет бьются разные народы за узкую полоску земли на восточном берегу Средиземного моря, но ведь это земля обетованная. Сюда организовали походы крестоносцы и добегали даже отряды монголов! Сейчас Израиль — полноценное мощное государство, борется против радикальной группировки, укоренившейся в одном из арабских районов — секторе Газа. Палестинцы так и не смогли сформировать полноценного государства. Их территории разобщены и расколоты, обнесены забором. А их статус — не определен. Независимость Палестины признали 138 из 193 стран мира и по нормам ООН этого хватает. Но не признает ближайший сосед — Израиль. И, что важно, три из пяти постоянных члена Совбеза ООН — США, Франция и Великобритания. И где-то тут истоки конфликта.

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Сразу оговоримся, что такого государства как Палестина до ХХ века не существовало. Палестина — это название региона. Как Кавказ, например, или Балканы. А государство Израиль было, правда более двух тысяч лет тому назад. Но конкретно этот конфликт «зародился» в начале ХХ века, когда на территорию Османской тогда империи стали переселятся евреи из Европы. Сионисты мечтали возродить Израиль, а их поддерживали соперники Турции — Британия, Россия и Австро-Венгрия.

Британский МИД при этом прямо пообещал отдельное государство евреям в Палестине. Но и арабам устами разведчика Лоуренса Аравийского тоже обещали независимость, нигде не обозначая границ. Османская империя пала, палестинский регион стала контролировать Британия. Но еврейское государство там строить не спешили. Более того, тормозили новых переселенцев, разворачивали корабли с беженцами, даже несмотря на Холокост в Европе. И лишь после Второй мировой вопрос встал ребром.

Одной из первых деклараций только что созданной ООН была о необходимости двух государств — Израиля и Палестины. Иерусалим и еще ряд территорий отдавали под международный контроль. Но проект не поддержало ни одно арабское государство. Поэтому как только британцы из региона вышли, недовольные соседи тут же напали на Израиль. Все последующие 75 лет это череда войн и террора, в ходе которой Израиль защищался и контратаковал, а палестинцы-арабы пытались остановить ползучую экспансию бойкого соседа.

Сейчас Израиль фактически контролирует всю территорию Палестины, арабские анклавы обнесены высоким забором, а между ними, как в смешанном лесу, много еврейских поселений. Сектор Газа — самый крупный и единственный «чисто» арабский район в исторической Палестине. Судя по всему, его сейчас и будут зачищать, чтобы окончательно решить вопрос.