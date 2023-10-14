Армия Израиля анонсировала широкомасштабное наступление в секторе Газа

Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли

Фото: ATEF SAFADI / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В ЦАХАЛ заявили о восстановлении контроля над населенными пунктами и военными постами в стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Об этом заявил пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари.

«Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию», — подчеркнул он.

По словам Агари, ЦАХАЛ восстановила контроль над населенными пунктами и военными постами в стране и эвакуировала раненых. В ходе грядущего наступления израильские военные будут опираться на мобилизованных резервистов и укомплектованную материально-техническую базу, добавил представитель ЦАХАЛ.

Ранее в этот день израильские военные сообщили о ликвидации в результате воздушной атаки командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади, которого в 2005 году задерживали после похищения и убийства израильских мирных жителей, но затем отпустили.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организация «Исламский джихад»* заявила о ракетных ударах по израильским городам Ашкелон и Сдерот.

* — запрещенная в России террористическая организация.