«Жестоко обманула себя»: Катерина Шпица поделилась историей «мучительного» романа

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Чтобы прийти в себя, актриса была вынуждена пройти курс психотерапии.

Катерина Шпица рассказала о тяжелом романе, в результате которого она была вынуждена обратиться к помощи психолога. Отношения с мужчиной, имени которого актриса не раскрывает, произошли у нее после развода с первым супругом каскадером Константином Адаевым.

По словам Шпицы, она очень хотела верить, что встретила наконец того самого мужчину, однако в действительности «жестоко обманула саму себя в этих ожиданиях».

«В этих отношениях я больше мучилась», — цитирует актрису utro.ru.

Шпица также призналась, что таинственный избранник в определенной степени посодействовал ее разрыву с Адаевым, несмотря на то, что она очень любила первого мужа, от которого у нее остался сын Герман. Сейчас у актрисы, по ее признанию, нет претензий к бывшему возлюбленному, «мучительный» роман с которым длился три года.

Около двух лет назад Шпица все же встретила мужчину, сумевшего сделать ее счастливой. Им оказался бизнесмен Руслан Панов. Почетной гостьей на их свадьбе стала певица Алена Свиридова, подарившая молодоженам коробку игрушек из секс-шопа.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем, по мнению Катерины Шпицы, заключается главный секрет счастливого брака.