«Все делаю правильно»: SHAMAN отреагировал на появление строчки из его песни на памятнике Невскому

SHAMAN испытал шок от того, что его песню увековечили на памятнике Невскому

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Цитатой из хита исполнителя «Встанем» украсили монумент в Липецке.

Автор и исполнитель SHAMAN испытал «приятный шок», узнав, что строки из его песни увековечили в бронзе. Об этом певец рассказал корреспонденту «Известий» Зое Игумновой за кулисами Государственного Кремлевского Дворца, где впервые дал сольный концерт.

«Я, честного говоря, был немножко в приятном шоке. Представляете себе: цитату из моей песни увековечили в бронзе!» — высказался SHAMAN.

Строкой из хита исполнителя «Встанем» украсили памятник Александру Невскому в Липецке. SHAMAN признался, что даже не может подобрать слов для выражения своих эмоций.

«Для меня это значит только одно: что я делаю все правильно — иду своим путем и буду идти до конца, потому что я русский», — процитировал певец другой свой хит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN заметили в московском метро — певец воспользовался общественным транспортом, чтобы не опоздать на собственный сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце.