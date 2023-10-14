В Индии заявили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
The Statesman: Украина находится на грани из-за проблем ВСУ на фронте
Фото: www.globallookpress.com / CLODAGH KILCOYNE
Усталость от конфликта постепенно лишает Киев помощи Запада.
Киев оказался в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и сокращения поставок вооружения Западом. Об этом пишет индийское издание The Statesman.
«Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания», — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев учиться «жить в условиях войны» по примеру Израиля, однако между странами есть большое отличие. Украина не производит оружие и целиком рассчитывает на помощь Запада, которая теперь под вопросом.
Также в материале указывается на то, что так называемое контрнаступление, в котором Киеву помогают десятки стран, все очевиднее затухает. В итоге, делает вывод автор, усталость от конфликта и слабеющая экономика постепенно лишают Украину поддержки Запада.
Обозреватель издания Modern Diplomacy Рич Бердан до этого написал, что украинские боевики оказались загнаны в «мясорубку» из-за жажды власти западных лидеров.
По словам журналиста, США воюют с Россией руками украинцев, не теряя в собственной живой силе. Однако Западу все равно не удастся добиться успеха в украинском конфликте, о чем свидетельствуют неудачи украинской армии на поле боя, считает Бердан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о создании Киевом «армии зомби» из тяжелобольных мобилизованных.