«Исламский джихад»* заявил о ракетных ударах по Ашкелону и Сдероту

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

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В списке целей террористов значится и кибуц Зиким на юге Израиля.

Военное крыло организации «Исламский джихад»* заявило о нанесении ракетных ударов по городам Ашкелон и Сдерот, и кибуцу Зиким на юге Израиля.

«Бригады „Аль-Кудс“ обстреливают города Ашкелон, Сдерот и Зиким ракетными залпами», — говорится в Telegram-канале организации.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры происходящего в израильском Сдероте.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.