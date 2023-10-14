Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; Личный архив Данаи Пановой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Синдром «отличника» порой заводит человека в тупик, из которого невозможно выбраться. Как же действовать в такой ситуации?

Весна — время любви и приятных открытий. Правда, не для всех. Мир претерпевает изменения, а это значит, меняются и приоритеты в головах людей. Кто-то находит возможности для личностного роста, а кто-то деградирует из-за постоянных придирок к себе и установок типа «у меня не получится». Можно ли с этим бороться? «Нужно!» — отвечает дипломированный психолог, эксперт по трансформации личности с 20-летним опытом, сопредседатель комиссии по наставничеству Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» и автор проекта «Живи Оранжево» Даная Панова.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru специалист объяснила простые механизмы работы с подсознанием, рассказала, откуда брать ресурсы на новые цели и когда ждать реального результата.

Почему люди склонны ругать себя?

Безусловно, эта сложная проблема родом из детства, отметила Даная Панова. Привычка оценивать себя по своим результатам, по заработанным деньгам, по тому, сделала ты что-то или нет, выполнила обещание или нет — от наших родителей. Однако не стоит умалять того факта, что особенность «обижать» самого себя — это просто плохая привычка.

Почему так происходит? На самом деле до семи лет у ребенка полностью формируется опыт эмоционального реагирования и определенные паттерны поведения, позволяющие понять, как он будет в той или иной ситуации отключаться, из какой парадигмы будет воспринимать одну и ту же ситуацию, как и другие люди.

«Вот, например, если мы видим, что на улице идет дождь, то один человек совершенно спокойно скажет: „Здорово, помоет улицу, прибьет пыль!“ — а другой: „О боже, опять идет дождь! Это, наверное, потому что я съела лишнюю конфету и не выполнила свое обещание относительно собственного похудения“. Казалось бы, одно и то же событие, но эмоциональное реагирование у нас всех разное, потому что жизнь — это 10% всех фактов и событий и 90% — наша эмоциональная оценка этих фактов и событий», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, получается, что если человек имеет дурную привычку ругать себя, то мы это легко можем перестроить и переформатировать. Однако стоит отметить, что нередки случаи, когда страдающий доводит ситуацию до формы невроза и тогда, конечно, потребуется работа психотерапевта и более длительное взаимодействие с психологом.

Как перестать сомневаться в себе, если ситуация того не стоит?

Так как мы уже выяснили, что речь в большинстве своем идет о плохой привычке ругать себя, то нужно вспомнить и еще об одном тезисе: внутренний уровень счастья, внутренний уровень любви к себе, ощущение радости, вообще восприятие этого мира, это — выбор.

«Это выбор, который мы делаем ежечасно, ежесекундно в своей жизни. Мы прекрасно понимаем: если бы мы так или иначе реагировали на те или иные события много лет, много десятков лет, само по себе на нас не упадет решение реагировать по-новому. Нет! Это осознанный выбор и осознанное решение каждый раз, каждый день, каждый час — реагировать по-новому на события», — добавила Даная Панова.

Как же внедрять новые правила жизни? Во-первых, нужно перестать сравнивать себя с другими людьми, отметила психолог. Исключите, в частности, из своего поля подписки на блогеров, которые показывают свой «успешный успех», и вам остается только завидовать. Сравнивать себя нужно только со своей вчерашней копией, развиваться относительно своих прошлых состояний и внедрять в жизнь положительные привычки. Это может быть все что угодно: новые возможности, знания, поведение, отношения.

«Только так мы можем становиться лучше, потому что наш путь — это наш путь, и мы идем в своих сапогах и невозможно, одев сапоги другого человека, взять и пройти этот опыт. У каждого он уникален», — заострила внимание специалист.

Во-вторых, необходимо сфокусироваться на том, что получается лучше всего. Сделать это своей ежевечерней практикой — хвалить себя, потому что вопрос фокуса внимания принципиален.

«Если мы верим в то, что у нас получится, то это правда. Если мы верим в то, что у нас не получится, это тоже правда. Вопрос нашего выбора — во что мы хотим верить», — уверена эксперт.

В-третьих, важно помнить, что благодарность — это невероятная энергия. Благодарить себя нужно каждый вечер за то, что сделали. Пусть это был маленький шаг, маленькая привычка, крошечная позитивная мысль — если в свою жизнь это привнести, то уже можно говорить о большой победе.

«Благодарите себя, потому что благодарность нейтрализует чувство вины, она нейтрализует чувство страха. Благодарите людей, события, Вселенную. Это очень созидательная история», — отметила Даная.

Как же формируются новые навыки и привычки?

Психолог Панова пояснила, что в этом вопросе не нужно ориентироваться на какие-то эзотерические догматы. Есть абсолютно понятный, применимый способ внедрять новые привычки. Он всегда проходит четыре стадии:

Получение и усвоение информации — как мне нужно делать что-либо?

Отработка полученной информации на практике — отловили себя на негативной мысли, тут же остановились и начали думать о себе позитивно, хвалить себя, а не ругать;

Фокусировка внимания на формировании нового навыка — фокусируйся на том, какой результат хочешь получить;

Регулярное повторение для закрепления навыков — формируется приблизительно за 100 дней до появления автоматизма.

Когда мы перестаем фокусироваться на негативе по отношению к себе, то делаем все абсолютно на бессознательном уровне. Вот это и есть то самое, классное состояние, когда ты неожиданно для себя все время сфокусирован на успехе, похвале, благодарности, любви. Том, что этот мир удивительный и прекрасный, что все в этом мире возможно и только от тебя зависит, как ты хочешь прожить всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главного психиатра Москвы Георгия Костюка, час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий.