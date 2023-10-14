Семейный день цифровой грамотности провели в Москве на ВДНХ

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Уникальное мероприятие посветили современным технологиям.

Безопасность в интернете и роль технологий в современном мире и жизни каждого из нас обсуждают сегодня в Москве. На ВДНХ проходит семейный день цифровой грамотности, принять в нем участие бесплатно может любой желающий. Представить себе решение повседневных задач без помощи диджитал-сервисов уже практически невозможно, и сегодня стало известно, сколько москвичей и гостей столицы регулярно пользуются цифровой экосистемой города.

«Сейчас мы насчитываем более 15 млн 700 тысяч пользователей городских цифровых услуг. Это показывает, что городскими услугами пользуются не только жители Москвы, не только люди, которые в Москве прописаны, живут постоянно, но и люди, которые приезжают в Москву с целью туризма, отдыха, по работе. В электронном виде можно получить самые базовые услуги, ежедневные, которые требуется человеку», — сказал советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев.

Гости павильона «Умный город» на ВДНХ сегодня также могут принять участие в акции «Цифровой диктант». Это масштабная проверка цифровой грамотности населения по всей стране. Она проходит на разных площадках как офлайн, так и онлайн до 15 октября. Самых подкованных в области высоких технологий ждут подарки.