Фото: Пресс-служба "Росавтодор" / ТАСС

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Все работы выполнили значительно раньше указанного срока.

Крымский мост полностью открыли для автодвижения после ремонта. Все работы выполнили значительно раньше указанного срока. Об этом сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов», — подчеркнул политик, опубликовав пост в Telegram-канале.

Кроме того, Хуслуллин добавил, что для ремонта двух пролетов потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изображение Крымского моста украсит обложку нового учебника по истории. Это была инициатива президента РФ Владимира Путина.