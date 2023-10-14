Фото, видео: 5-tv.ru

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Исполнитель хита «Я русский» воспользовался общественным транспортом по пути на собственный сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце.

Автора и исполнителя SHAMAN заметили в московском метро — пассажиры засняли знаменитость на одной из станций «синей» ветки. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Сегодня около 13:05 внимание москвичей привлек необычный пассажир, следовавший по Арбатско-Покровской линии с «Парка Победы» до «Арбатской», который был подозрительно похож на знаменитого исполнителя. Совсем скоро сомнений не осталось: таинственный молодой человек — SHAMAN. В кадр автор и исполнитель попал, проезжая станцию «Киевская» по направлению к центру.

Как выяснилось чуть позднее, конечной точкой маршрута была станция «Библиотека имени Ленина». В 18:00 в Государственном Кремлевском Дворце стартует первый сольный концерт SHAMAN на знаменитой площадке в сердце столицы. Судя по всему, артист решил объехать пробки, чтобы успеть на свой первый сольный концерт в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как SНАМАN отреагировал на присуждение титула «Певец года».