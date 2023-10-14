SHAMAN заметили в московском метро — спешил на концерт
Фото, видео: 5-tv.ru
Исполнитель хита «Я русский» воспользовался общественным транспортом по пути на собственный сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце.
Автора и исполнителя SHAMAN заметили в московском метро — пассажиры засняли знаменитость на одной из станций «синей» ветки. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Сегодня около 13:05 внимание москвичей привлек необычный пассажир, следовавший по Арбатско-Покровской линии с «Парка Победы» до «Арбатской», который был подозрительно похож на знаменитого исполнителя. Совсем скоро сомнений не осталось: таинственный молодой человек — SHAMAN. В кадр автор и исполнитель попал, проезжая станцию «Киевская» по направлению к центру.
Как выяснилось чуть позднее, конечной точкой маршрута была станция «Библиотека имени Ленина». В 18:00 в Государственном Кремлевском Дворце стартует первый сольный концерт SHAMAN на знаменитой площадке в сердце столицы. Судя по всему, артист решил объехать пробки, чтобы успеть на свой первый сольный концерт в Кремле.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как SНАМАN отреагировал на присуждение титула «Певец года».