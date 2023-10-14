Число погибших в Израиле растет, бунты в Европе не прекращаются: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

Обстановка в мире накаляется. Кого теперь будут поддерживать США: Украину или…

Сегодня, 14 октября, мировая общественность пристально следит за развитием событий в Газе, где совсем нет электричества и почти не осталось чистой воды, а также за США, которые продолжают накачиться страны-агрессоры оружием, усиливая эскалации вооруженных конфликтов. И дело не только в Украине. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

www.globallookpress.com / IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16. Речь идет о людях, попавших в эпицентр событий, когда боевики палестинского исламистского движения ХАМАС начали свою атаку. Об этом сообщили в посольстве России. Кроме того, уточнялось, что еще восемь граждан РФ числятся в списках без вести пропавших. Предварительно, один из них может находиться в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Боевые действия в стране продолжаются. www.globallookpress.com / EIBNER/EXPA/Michael Gruber, via Россиянка рухнула в расщелину при восхождении на пик Непала на высоте 6680 метров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники заявляет газета The Himalayan Times. По имеющейся информации, все произошло приблизительно в 11:25 утра по местному времени (08:40 — по московскому времени — Прим. ред.). Женщина находилась в составе туристической группы, в числе которой было еще два мужчины. Ей 38 лет. Пока судьба несчастной неизвестна. 5-tv.ru В Подмосковье предали земле останки 42 красноармейцев, найденные на местах работы 49 и 725 полевых госпиталей. Останки еще шестерых бойцов были найдены на позициях 50-й стрелковой дивизии в районе урочища Масаловка. Прах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), был обнаружен археологами в ходе поисковых экспедиций «Вахта памяти — 2023». В ходе мероприятия была объявлена минута молчания. После этого состоялось возложение венков и цветов. Затем рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов. Reuters / Omar Ashtawy Израильские военные заявили о ликвидации командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади. Уточняется, что Кади погиб в результате воздушной атаки. Также сообщается, в 2005 году его задерживали после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освободили в рамках сделки по обмену Гилада Шалита. Кроме того, на своей странице в X (бывший Twitter) ЦАХАЛ сообщила об аресте 56 подозреваемых в терроризме лиц. www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com В ближайшие выходные, 14 и 15 октября, обещали сильные бури. Но такая информация оказалась недостоверной. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. Специалист добавил, что пик активности у Солнца случается раз в 11 лет. Поэтому следующее подобное явление не стоит ждать раньше 2024 года. Пресс-служба Московского зоопарка Детеныш панды Диндин продолжает расти под тщательным надзором специалистов. В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малышка впервые посетила осмотр вне инкубатора. Сейчас панда весит почти три килограмма. Длина ее тела без хвоста составляет чуть больше 40 сантиметров. А размер заднего придатка составляет почти семь сантиметров. Теперь хвост не кажется таким большим, как был раньше. Панда уже достаточно подросла и значительно лучше поддерживает температуру в своем теле. С каждым днем она все увереннее себя чувствует на открытом воздухе. www.globallookpress.com / Jaap Arriens Бывший президент Польши Лех Валенса обеспокоен предстоящими парламентскими выборами в Польше. Ведь они могут спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение политик высказал в интервью изданию Le Point. Он также отметил, что подобная картина возможна и в других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США отказались поднимать артефакты с «Титаника», а также Крымский мост полностью открыли для автодвижения после ремонта.