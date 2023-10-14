Уролог назвал профессии, которые могут привести к смерти из-за камней в почках

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Michalke

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Некоторые области деятельности людей сопряжены с тем, что работники некоторое время изолированы от экстренной медпомощи.

Людям, которые из-за специфики профессиональной деятельности могут быть долгое время изолированы от пунктов медпомощи, рекомендуется следить за состоянием почек и наличием в них камней. Приступ спровоцированный этими недугами без доступа к экстренной медпомощи может стать фатальным. Об этом рассказал врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Игорь Серегин.

«Особенно внимательными в этом плане нужно быть людям, которые работают в авиационной, железнодорожной, морской отрасли. Иначе есть риск, что камень начнет отходить, а сделать ничего будет нельзя. Таким людям необходимо регулярно обследоватеься, лечиться и профилактически удалять камни», — цитирует слова специалиста Газета.ru.

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