В Подмосковье прошла церемония перезахоронения останков погибших в ВОВ солдат

Фото, видео: 5-tv.ru

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Останки тел советских бойцов были были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахта памяти — 2023».

В Подмосковье предали земле останки 42 красноармейцев, найденные на местах работы 49 и 725 полевых госпиталей. Останки еще шестерых бойцов были найдены на позициях 50-й стрелковой дивизии в районе урочища Масаловка. Уникальными кадрами с церемонии поделились журналисты 5-tv.ru.

Прах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), был обнаружен археологами в ходе поисковых экспедиций «Вахта памяти — 2023». В ходе мероприятия была объявлена минута молчания. После этого состоялось возложение венков и цветов. Затем рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов.

На опубликованных видео с мероприятия видно, как специально приглашенный батюшка окропил водой каждый из специально заготовленных гробов. В то же время свидетели церемонии крестятся и молятся за упокой душ почивших.

Деревня Мокрое носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». На территории мемориального кладбища перезахоронены останки более 2 тысяч бойцов Красной армии. Не так давно этот список пополнили еще семь военных, выбивших в 1943 году захватчиков из оккупированного города. Останки солдат предали земле с воинскими почестями в день освобождения города от фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Львове неизвестные пытались украсть останки героя СССР Кузнецова.