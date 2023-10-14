«Начался обстрел»: кадры отражения атаки ХАМАС «Железным куполом» в Сдероте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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От действий внезапно активизировавшихся боевиков едва не пострадали журналисты «Известий».

«Железный купол» сумел отразить новую внезапную атаку боевиков ХАМАС в израильском городе Сдерот. Эксклюзивными кадрами с места событий с 5-tv.ru поделился специальный корреспондент, Станислав Григорьев.

По информации журналиста, первые залпы и грохот он вместе со съемочной командой услышал уже на подъезде к городу. Пока репортеры добирались до места убежища, тишину разрезал свист сбиваемых специальной установкой ракет. Неравнодушные местные жители, забеспокоившись из-за возможной угрозы для незнакомцев, пригласили Григорьева и гостей к себе переждать бурю.

«Не успели заехать в город, как начался обстрел. Над головой полетели ракеты, их начали сбивать. Шум, гам. Добрались до убежища. Во многих домах Сдерота двери открыты. Наш даже пригласили внутрь. Прямо над нашей головой случился такой воздушный бой. Воздушное столкновение, бой ПВО», — рассказал он.

Корреспондент сумел насчитать порядка 11 следов от сбитых ракет. Операция по защите территории Израиля прошла успешно.

На обнародованных Григорьевым жутких кадрах видно, как по небу расползаются следы от летящих ракет. На месте столкновения боеголовок с «Железным куполом» расходились большие круги.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему израильский Сдерот теперь называют городом-призраком.