«Он был бы рад»: Матвиенко рассказала об отношении премьера Индии Моди к Путину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hindustan Times via www.imago-im; 5-tv.ru

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Российский лидер всегда ориентирован на политику, позволяющую развиваться в коммуникации с зарубежными партнерами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рад каждой встрече с главой России Владимиром Путиным. Если представится такая возможноть, он был бы рад принять российского президента в своей стране. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко после беседы с индийским премьером.

«Господин Моди сказал, что он рад был бы видеть Владимира Владимировича в Индии», — отметила Матвиенко в интервью прессе.

В числе прочего, спикер подчеркнула, что отношения Индии и России строятся исключительно на базе дружбы народов и глубокого взаимного уважения.

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Матвиенко встречалась с Моди в рамках визита российской делегации парламентариев для участия в саммите глав парламентов стран «Большой двадцатки».