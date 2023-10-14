Число погибших при атаках на сектор Газа превысило 2 тысячи человек

Фото: www.globallookpress.com / Khaled Omar

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Армия обороны Израиля продолжает вести активные боевые действия.

Число погибших при атаках на сектор Газа превысило две тысячи человек. По официальным данным минздрава Палестины, сейчас их точное число составляет 2215 человек.

Ситуация с пострадавшими осложняется тем, что регион оставили без электричества и воды. В результате невозможными стали даже самые несложные операции.

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Представители Красного Креста бьют тревогу: если так продолжится и дальше, умирать начнут не только тяжело раненные, которые имели шансы на спасение, но и просто больные люди в медучреждениях, а также младенцы в инкубаторах — без электричества и воды работа врачей становится невозможной.

Армия оборны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает обстреливать сектор Газа.